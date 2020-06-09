"رغم الزيادة.. الدولة لسه بتدعم الكهرباء".. ننشر ما تتحمله الحكومة لفواتير المواطنين شهريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمر صحفي منذ قليل، عن الأسعار الجديدة لجميع الشرائح، وعلى الرغم من الزيادة في الأسعار إلا أن الدولة مازالت تدعم الكهرباء.

وننشر في التقرير التالي ما تتحمله الحكومة لفواتير الكهرباء شهريًا.

- الشريحة الأولى يدفع المواطن 20 جنيهًا وتتحمل الدولة 40 جنيها.

- الشريحة الثانية يدفع المواطن 45 جنيها وتتحمل الدولة 67.3 جنيها.

- الشريحة الثالثة يدفع المواطن 136 جنيها وتتحمل الدولة 106.7 جنيهات.

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- الشريحة الرابعة يدفع المواطن 189 جنيها وتتحمل الدولة 114 جنيها.

- الشريحة الخامسة يدفع المواطن 285 جنيها وتتحمل الدولة 139.7جنيها.

- الشريحة السادسة يدفع المواطن 407 جنيهات وتتحمل الدولة 139 جنيها.

- الشريحة السابعة يدفع المواطن 525 جنيها وتتحمل الدولة 142.3 جنيها.

- الشريحة الثامنة يدفع المواطن 643 جنيها وتتحمل الدولة 145.7 جنيها.