أخبار مصر | محافظ الجيزة يعلن بدء توسعة شارع المحولات.. ويحذر مخالفي البناء بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يعلن بدء توسعة شارع المحولات.. ويحذر مخالفي البناء بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لشارعي ترسا والمحولات، للوقوف على أعمال التطوير والإزالات التي تتم بهم.

وأكد محافظ الجيزة، بأنه جاري العمل علي تنفيذ المرحلة الثانية من اعمال توسعه شارع ترسا وإزالة العقارات التي تم نزع ملكيتها بعد حصول أصحابها علي التعويضات المادية أو الشقق السكنية البديلة حسب ما اسفرت عنه رغباتهم وذلك بطول ١.٥ كم لاجراء اعمال التوسعه للشارع ليصل عرضه إلي 40 م ليكون أحد المحاور المرورية البديلة لشارع الأهرام، والتي سوف تشمل إزالة عدد ١٢٤ عقارآ بالأضافة إلي عدد ٣٧ عقارآ جاري إعداد مدارسة موقفهم وحتي يكون التوسعة متكاملة حيث تم الإنتهاء من تنفيذ المرحله الاولي من تطوير الشارع بدءا من شارع المريوطية وحتي تقاطع المحولات بطول ٢ كم.

كما أشار راشد إلى ضرورة الانتهاء من الدراسات الهندسية لتوسعة كوبري ترسا، لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عقب الإنتهاء من توسعة الشارع وحتي يمكن البدء في التنفيذ فورآ للأنتهاء من تطوير الشارع بشكل متكامل.

وخلال الجولة حرص المحافظ على إستطلاع رأي المواطنين في أعمال التطوير الجاري تنفيذها، والتأكد ميدانيآ من صرف التعويضات لقاطني تلك العقارات بالكامل واستجابه المواطنين مشيدا بتعاون المواطنين وتفهمهم للاهمية القصوي في تنفيذ اعمال التطوير.

لافتآ بانه تم إزالة حوالي عدد 70 عقار حتى الآن، موجهًا بسرعة الأنتهاء من إزالة العقارات المتبقية وكافة التعديات الموجودة بالشارع والإستعانة بمعدات إضافية، للإنتهاء من أعمال الأزالة في أسرع وقت ممكن للبدء في أعمال التطوير.

كما أكد المحافظ علي ضرورة المعاينة الميدانية من قبل التخطيط العمراني لمراجعة خطوط التنظيم بطول الشارع والتأكيد علي أن يصبح مستوي عرض الشارع بالكامل ليصل إلي 40 م كما تفقد المحافظ أعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها بشارع المحولات لربطه مع شارع الأهرام لمتابعة الموقف النهائي للمرافق قبل البدء في أعمال التطوير للتأكد من مدي صلاحيتها لعدم حدوث أي معوقات بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالشارع.

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ووجه المحافظ بضرورة الإستعانة باستشاريين فى مجال الطرق والتنسيق مع شركات المرافق وإعداد تقرير بالموقف النهائي من صلاحية المرافق الموجودة بالمنطقة الجاري تطوير من عدمة.

مشيرآ بأنه سيتم توسعة الشارع وتطويره بالكامل بطول ٥٠٠ م ليصل عرض الشارع الي ٤٠ بدلا من وضعه الحالي بعرض 13م ويستخدم في الإتجاهين مما يشكل تكدس مروري بالمنطقة وأعمال التوسعة ستساهم في تحقيق أحداث طفرة مرورية للمنطقة وذلك لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعه من شارع الأهرام.

مؤكداً علي ضرورة البدء في الأماكن التي تم الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي بها مع مراعاة الشكل الجمالي أثناء التنفيذ وأن تتم الأعمال باعلي المواصفات القياسية وطبقاً للمعايير الهندسية والفنية.

وخلال الجوله وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض العقارات المتعدية علي خط التنظيم بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية، والتي تم صرف تعويضات لأصحابها ولم يتم أخلاءها حتي الأن مع انذراهم بالأخلاء خلال مهلة 15 يوم علي الأكثر وفي حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأخلاءها بمعرفة الجهة الإدارية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجاء رئيس مدينة الجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير الطرق والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والأستاذ طه عبد الصادق رئيس حي الطالبية والأستاذ محمد نور الدين رئيس حي العمرانية.