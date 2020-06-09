أخبار مصر | المشروع القومي للطرق بإجمالي 7000 كيلو.. "النقل" تكشف إنجازاتها خلال 6 أعوام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر المشروع القومي للطرق بإجمالي 7000 كيلو.. "النقل" تكشف إنجازاتها خلال 6 أعوام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، مجمل ما قام به قطاع الطرق والكباري من تنفيذه من مشروعات خلال الأعوام الستة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: إن هذه المشروعات شملت ما يلي:

1- التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر ومن أهمها طرق "وادي النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر والصعيد – البحر الأحمـر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومتر وشبرا.

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وكذلك طريق بنها الحر بطول 40 كيلومتر والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومتر وطريق الجلالة بطول 82 كيلومتر والفرافرة – عين دله بطول 90 كم وجاري العمل في المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخري " ومخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخري فور الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30،5 الف كيلومتر بعد ان كانت 23،5 الف كيلومتر في يونيو 2014.