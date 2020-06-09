أخبار مصر | المشروع القومي للطرق بإجمالي 7000 كيلو.. "النقل" تكشف إنجازاتها خلال 6 أعوام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر المشروع القومي للطرق بإجمالي 7000 كيلو.. "النقل" تكشف إنجازاتها خلال 6 أعوام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، مجمل ما قام به قطاع الطرق والكباري من تنفيذه من مشروعات خلال الأعوام الستة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: إن هذه المشروعات شملت ما يلي:
1- التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر ومن أهمها طرق "وادي النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر والصعيد – البحر الأحمـر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومتر وشبرا.
وكذلك طريق بنها الحر بطول 40 كيلومتر والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومتر وطريق الجلالة بطول 82 كيلومتر والفرافرة – عين دله بطول 90 كم وجاري العمل في المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخري " ومخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخري فور الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30،5 الف كيلومتر بعد ان كانت 23،5 الف كيلومتر في يونيو 2014.
2- التخطيط لإنشاء 21 محور كوبري على النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 عدد 7 محاور (طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر " محور روض الفرج " – بني مزار – طما – جرجا) وجارٍ العمل في عدد 8 محاور أخرى (حلوان - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان) ومخطط البدء في إنشاء 6 محاور جديدة على النيل (شبراخيت – سمنود – عمروس –الفشن – منفلوط – ابو تيج) ليصل إجمالي كباري ومحاور النيل إلى 59 محور كوبري على النيل بدلًا من 38 محور كوبري قبل يونيو 2014.
3- إنشاء ما يقرب من 600 كوبري ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه ومن أهمها كباري (سندوب – دمنهور – التوفيقية – قوص – الكلابية – أجا – دهشور – كوبري وادي حجول وكوبري كم 109 علي طريق القاهرة السويس الصحراوي) وعدد 5 كباري علي طريق بنها المنصورة (إسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت).
4- الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه ومن أهمها (طريق سوهاج قنا الصحراوي الغربي، طريق المحلة كفر الشيخ، طريق طنطا كفرالشيخ، طريق طابا نويبع، طريق دمياط كفر البطيخ، طريق الكافوري برج العرب، طريق سيدي كرير مطار برج العرب وطريق بنها المنصورة ).