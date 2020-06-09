أخبار مصر | تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة الأيام المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، موجة حراة شديدة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة لتصل الي 38 بالقاهرة، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة، مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري مصحوبة بالرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

وأشارت الهيئة إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية

وقالت الهيئة: إنه سيسود طقس حار غدا الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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وعن ظواهر الجوية غدا الأربعاء والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مصحوبة بالرياح معتدلة على معظم الأنحاء نشطة على شمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما طقس يوم الخميس سيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن ظواهر الجوية، يوم الخميس، تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مصحوبة الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، نشطة على شمال وجنوب الصعيد وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء القاهرة الكبرى العظمي 34 والصغرى 20، والوجه البحري العظمي 33 والصغرى 19، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 31 والصغرى 22، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 28 والصغري19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 32 والصغرى 25، وشمال الصعيد العظمي 35 والصغرى 23، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى27.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاربعاء القاهرة الكبرى العظمي 36 والصغرى 23، والوجه البحري العظمي 36 والصغرى 22، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 26 والصغرى 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 29 والصغرى 20، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 37 والصغرى 29، وشمال الصعيد العظمي 38 والصغرى 26، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى 29.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس القاهرة الكبرى العظمي 38 والصغرى 23، والوجه البحري العظمي 38 والصغرى 22، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 31 والصغرى 22، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 31 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 38 والصغرى 29، وشمال الصعيد العظمي 40 والصغرى 27، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى 29.