أخبار مصر | تخفيضات جديدة على الطيران لجذب السياحة الخارجية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تخفيضات جديدة على الطيران لجذب السياحة الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها منذ قليل عن انعقاد اجتماعًا تنسيقيًا بين وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، لوضع حزمة من التخفيضات لتحفيز السياحة الخارجية عند عودتها.

وناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار وزير الطيران المدني الطيار، في اجتماعهما التنسيقي، توفير حزمة من التخفيضات من أجل تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها في التوقيت الذي سوف يحدده مجلس الوزراء.

ومن ناحيته قال وزير الطيران المدني: إن الوزارة قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة وقدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وذلك تشجيعًا لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة.

وخلال الاجتماع أكد الوزيران حرص قطاعى الطيران والسياحة على التعاون الدائم من أجل دعم وتشجيع الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

ومن ناحيته، أكد وزير الطيران، جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.