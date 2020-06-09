أخبار مصر | وزير الري: نحرص على الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الري: نحرص على الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المهندس محمود السعدي، المشرف على مشروعي تأهيل الترع والري الحديث ومسئول الاتصال السياسي والمهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري، وبرفقتهم المهندس جمال الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بمحافظة بني سويف، والمهندس مدير عام الري ببني سويف، بالمرور على أعمال التأهيل الجارية بـ(ترعة عمار وترعة أحمد باشا وفروع عمار وفروع أحمد باشا والشراهنة البحرية)، حيث تم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة وتبين أن الأعمال تسير بصورة مرضية.

وتجدر الإشارة إلى أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التأهيل في أسرع وقت لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي ويهدف لتحقيق نقلة حضارية في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع بها والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع بمركز ببا بمحافظة بني سويف.