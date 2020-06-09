أخبار مصر | برلماني: الزراعة العضوية تُسهم في حماية صحة المصريين وتقليل نسبة التلوث البيئي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الزراعة العضوية تُسهم في حماية صحة المصريين وتقليل نسبة التلوث البيئي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب محمد عبدالله زين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، علي أهمية الزراعة العضوية في حماية صحة المصريين وتقليل نسبة التلوث والضرر البيئي الناتج عن استخدام المبيدات الكيمائية، لافتًا إلي أهمية تفعيل قانون الزراعة العضوية.

وأشار زين الدين في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلي ضرورة وضع آليات لتنفيذ القانون والتوسع في الزراعة العضوية حتى ندعم الصادرات، مضيفًا أنه برغم أن المنتجات العضوية أصبحت في رواج إلى حد كبير، يظل هناك العديد من التحديات التي تواجه الزراعة العضوية منها ارتفاع تكلفة شراء هذه المنتجات، كما أن مساحات الأراضي الزراعية في مصر مفتتة، وبالتالي سيكون من الصعب على أصحاب المساحات الصغيرة اتباع نظام الزراعة العضوية والنجاح في تسويق منتجاتهم إلا إذا كانت هناك تعاونيات تساعدهم في ذلك، وهو ما يتطلب إصدار قانون تعاوني متعلق بالزراعة العضوية، بحيث يتم تزويد المزارعين بمستلزمات الإنتاج وتسويق محاصيلهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الخطوة التالية هي تشجيع الفلاحين على الزراعة العضوية، مضيفًا أن الفلاح لن يُقبل على التجربة من نفسه، ولا بد من تثقيفه وتأهيله أولًا، مشيرًا إلى أن القانون سيضمن اتباع المواصفات العالمية الخاصة بالزراعة العضوية، بما يُسهم في تعزيز الزراعة المحلية والتصديرية.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية.

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ويهدف القانون إلى التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020.

وفي وقت سابق كان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون بشكل نهائي، والذى يهدف إلي دعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.

كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومي للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.