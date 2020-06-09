شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 6 حالات من كورونا بعزل المدينة الجامعية ببني سويف.. وارتفاع المتعافين لـ138 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن تعافي وخروج ٦ حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مقر العزل بالمدينة الجامعية شرق النيل، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى ١٣٨ حالة ممن غادر المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارا من الرابع من شهر مايو الماضي لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج.

جاء ذلك في التقرير اليومي لمديرية الصحة، الذي يتم عرضه على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، عن الموقف الصحي بالمحافظة، ومستجدات فيروس كورونا، ومتابعة منظومة العمل بالمستشفيات التي تتعامل مع حالات الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تستقبل الحالات عدد من المستشفيات الحكومية والنوعية، بجانب تخصيص المدينة الجامعية بنات لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، والتي حالتها الصحية مستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض.

خروج وتعافي ١٣٨ من المصابين بفيروس كورونا من عزل المدينة الجامعية ببني سويف

وأكد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مثنيا على الفرق والأطقم الطبية التي تتقدم الصفوف في مجابهة تداعيات المرض، مؤكدا أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لا تدخر جهدا في توفير متطلباتهم الوقائية، واحتياجات المنظومة الصحية لمواصلة المشوار لمواجهة الفيروس بالشكل المطلوب.

وخلال استعراضه لتفاصيل وبنود التقرير، أكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال تلك الحالات عن طريق مديرية الصحة، حيث تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.