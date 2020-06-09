شكرا لقرائتكم خبر عن «المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة بالصحف المصرية».. رسالة ماجستير بـ«عين شمس» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناقش، غدًا الأربعاء، بمعهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس، رسالة الماجستير المقدمة من الكاتبة الصحفية الزميلة نجوى طنطاوي تحت عنوان «المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة بالصحف المصرية».

وتتكون لجنة الحكم على الرسالة من دكتور محب كامل الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة مشرفًا، وريهام رفعت، الأستاذ بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئي، والدكتورة نرمين الأزرق، أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة.

وتتعرض الدراسة بالتحليل للموضوعات الاستقصائية البيئية المنشورة في صحف الدراسة «المصري اليوم، والدستور، واليوم السابع، والوطن»، وتحلل أسباب ندرة المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة بالصحف المصرية من خلال مقابلات مع القيادات التحريرية بالصحف المصرية القومية والحزبية والخاصة ومقابلات مع الصحفيين الاستقصائين وخبراء الإعلام البيئي من أعضاء جمعية كتاب البيئة، وعرض رؤيتهم للصعوبات التي تواجه الصحافة الاستقصائية البيئية وكيفية التغلب عليها.

وتُقدم الرسالة تصورًا مقترحًا لدعم المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة.