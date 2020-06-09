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شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول حديقة ترفيهية لذوي الهمم على مستوى الجمهورية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية أول حديقة ترفيهية متخصصة للأطفال من ذوى القدرات الخاصة والهمم بمركز شباب النصر، بتكلفة 250 ألف جنيه تبرعًا من أحد أندية الروتارى في المحافظة.
وأعربت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب في الإسكندرية، خلال استقبالها المتبرعين، الثلاثاء، عن شكرها وتقديرها لتبرعهم بتكلفة الحديقة التي تنفيذها داخل مركز شباب النصر، مشيرة إلى أنها واحدة من مجموعة حدائق مزمع التبرع بإنشائها داخل عدد من مراكز الشباب في الإسكندرية.
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