شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 11 متعافيًا من فيروس كورونا بـ«الأقصر العام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى الأقصر العام المخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا عن خروج 11 حالة من المصابين، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء والتأكد من سلبية التحاليل للعينة الثانية لهم، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم الشفاء التام وتحول نتائجهم من الإيجابي إلى السلبي، واصطف العاملون بالمستشفى حول المتعافين وقدموا لهم التحية على الخروج والتعافي.

فيما توجه المتعافين بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فبها لزيادة الحرص وتفادي الإصابة بالمرض.