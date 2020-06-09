شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 15 سريرًا وإخلاء 3 عنابر لحالات الاشتباه بـ«كورونا» بـ«الإسكندرية الجامعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور وائل نبيل عبدالسلام عميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية قرارا إداريا حمل رقم 26 لسنة 2020 يقضي بآليات جديدة للتعامل مع «جائحة كورونا المستجد» من خلال زيادة عدد الأسرة المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه والعزل المؤقت لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالمستشفى الرئيسي الجامعي من 5 أسرة إلى 20 سريرا بطاقة 15 سريرا إضافيا .

وأوضح «عبدالسلام» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن المستشفى ضاعفت قدرتها الاستيعابية لاستقبال حالات الطوارئ بجميع تخصصاتها لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة خاصة بعدما تم تخصيصها لعزل المصابين الذين تأكدت إيجابية مسحاتهم أو تخصيصها كمستشفيات لاستقبال حالات الاشتباه وإجراء فحوصات شاملة لهم .

وأشار إلى أن القرار شمل أيضا تخصيص الدور الثاني المتواجد أعلى وحدة الطوارئ والإصابات للتعامل مع حالات الاشتباه بالفيروس وفقا لخط السير المحدد من وحدة مكافحة العدوى، كما تقرر إخلاء 3 عنابر من المرضى وهي عنابر مرضى قسم الجلدية وقسم الأمراض الصدرية وعنبر الرجال بقسم طب المناطق الحارة لتخصيصها لهذا الغرض .

وأضاف، أنه تم تخصيص أماكن أخرى بعنابر مستشفى الرئيسي الجامعي لمرضى تلك الأقسام بالتنسيق مع مدير عام المستشفى .

يشار إلى أن الإسكندرية تضم 4 مستشفيات مخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، وهي مستشفى العجمي المركزي والمستشفى المؤقت بمقر المدينة الشبابية في أبوقير شرق الإسكندرية والمستشفى المؤقت بالمدينة الطلابية بسموحه.

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