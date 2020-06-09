شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر» يعلن مفاجأة سارة بشأن أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات ‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تثبيت أسعار الكهرباء على الجهود العالية «الجهد الفائق والمتوسط» لمده 5 سنوات مقبلة، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف «شاكر» خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، أنه تقرر تخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بقدار ١٠ قروش مما سيحمل وزارة المالية ٢٢ مليار جنيه.