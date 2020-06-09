شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تواصل توزيع المستلزمات والأدوية لمخالطي المصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بالبحر الأحمر الجهود المكثفة يومياً لتوزيع المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا بالمحافظة.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، إن الفرق بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة مستمرة في توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمنازلهم، والمصابون بحالات بسيطة ويخضعون للعزل المنزلي، وفقاً للبروتوكول العلاجي الذي تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان.

وأوضح «مرعي» أن الفرق تقوم يومياً بالانتشار في جميع مدن المحافظة، بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص، وبها بيان توضيحي بإرشادات الاستخدام، وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الاتصال بهم، ويتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم، بمشاركة الرائدات الريفيات وتمريض الوحدات الصحية، كما يتم تقديم التوعية للحالات التي يتم تسليمها العلاج بالمنزل، وشرح كيفية الاستخدام، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلي، وطرق الحماية للمخالطين حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل نظراً للجهود المبذولة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

صحة البحر الأحمر تواصل توزيع المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا

صحة البحر الأحمر تواصل توزيع المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا

صحة البحر الأحمر تواصل توزيع المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا

صحة البحر الأحمر تواصل توزيع المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا

صحة البحر الأحمر تواصل توزيع المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا