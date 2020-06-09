شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الكهرباء خلال الـ5 سنوات المقبلة حتى 2025 (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الكهرباء، عن اسعار بيع الطاقة الكهربائية للأعوام المالية من 2020/2021 وحتى 2024/2025 سواء منزلي أو تجاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم الثلاثاء.

كما كشفت الوزارة عن المتوسط العام لاسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود المختلفة خلال الأعوام المالية الخمسة القادمة، وذلك على الجهود المختلفة «الفائق، العالي، المتوسط، المنخفض».

كان شاكر قد قال خلال المؤتمر الصحفي إنه تم اتخاذ قرار بمد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء حتى عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بدلا من انتهائها عام ٢٠٢٢ـ وأشار للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، أن ذلك القرار بسبب الظروف المالية الحالية التي نتجت من جائحة الكورونا.