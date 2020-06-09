شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 70 حالة من مصابي «كورونا» في مستشفيات العزل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج ٧٠ حالة شفاء جديدة بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وقال «مسعود» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه خرج ٢٣ حالة للمرة الأولي من مستشفي بلبيس، وحالة من مستشفي أبوكبير، كما تم خروج ١٣ حالة من مستشفي السعديين المركزي، و٣ حالات من مستشفي حميات كفر صقر، و١٠ حالات من مستشفي الصدر منهم ٤ من الفريق الطبي، بالإضافة إلى ٢٠ حالة من مستشفي العزل بالزقازيق، ليصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى ٢٥٧ حالة بالمحافظة حتي الآن.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع الإجراءات الوقائية المنزلية.