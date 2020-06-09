شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تخفيف العبء عن مستهلكي الطاقة خلال الـ5 سنوات المقبلة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير الكهرباء، محمد شاكر، عن التي اتخذتها الدولة لتخفيف العبء عن مستهلكي الطاقة خلال 5 سنوات القادمة تنتهي 2025، وتتمثل الإجراءات التي جاءت في:

زيادة فترة رفع الدعم لمدة 3 سنوات إضافة إلى السنوات الثمان السابقة والموافقة عليها بحيث تم مد تطبيق الاستراتيجية حتى عام 2024/2025

لا زيادة في أسعار بيه الطاقة الكهربائية على الجهود الفائق العالي المتوسط للخمس سنوات القادمة 2025.

تخفيض سعر استهلاك الطاقة الكهربائية بمقدار 10 قروش على الجهود «الفائق- العالي -المتوسط» لدعم قطاع الصناعة على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة هذا الدعم.

وللاطلاع على التفاصيل:

وكان شاكر أعلن عن لأسعار الجديدة المخصصة للمشتركين في القطاع التجاري، حيث تم تقسيمهم لثلاث أنواع من المستهلكين.

النوع الأول من 0 إلى 100 كيلو ب 65 قرش

المستهلك من 101 إلى 250 كيلو وات ب بدلا من 120 قرش بدلا من 15 قرش

ويتم احتساب الاستهلاك من بداية الاستهلاك 120 قرش لأول 250 كيلو وات

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النوع الثاني المستهلك من 251 إلى 1000 كيلو وات بـ140 قرش

من 0 إلى 600 كيلو وات ب بدلا من 155 قرش

من 600 إلى 1000 كيلو وات ب بدلا من 155 قرش

النوع الثالث للمستهلكين لأكثر من 1000 كيلو وات شهريا يتم حسابه بدلا من 160 قرش للكيلو وات