شكرا لقرائتكم خبر عن يوم رياضي وتمرينات تنفسية لمصابي كورونا بمستشفيات العزل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الفريق الطبي بمبنى العزل بمستشفى مشتول السوق المركزي، بإشراف مدير المستشفي، يوم رياضي ترفيهي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، تحفيزا لحالتهم النفسية ورفع الروح المعنوية لهم، والتعجيل بالشفاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حول أهمية الدور النفسي والمعنوي للمرضي بما يساهم في رفع معدلات الشفاء للمصابين.

قام الجيش الأبيض بالعزل بتزيين المكان بالبالونات، وعمل تمرينات تنفسية للمرضى بجانب التمرينات الرياضية، لخلق روح من المحبة والصداقة والألفة بين المرضى، الذين أعربوا عن فرحتهم مستبشرين بالشفاء العاجل، وأن يرفع الله تلك الغمة ويخرج مصر وأهلها منها سالمين.

وفي سياق متصل قام العاملين بمستشفي ديرب نجم المركزي، بإشراف مدير المستشفي، بتدريب المرضي بقسم العزل على التمرينات التنفسية (breathing exercise)، والتي بدورها تعمل على زيادة سعة الرئة، وخفض معدل ضربات القلب، وخفض ضغط الدم، وزيادة معدل الأكسجين بالرئتين وخلايا الجسم والاسترخاء، وتحسين قدرة الجسم على الحركة، والتقليل من فرص إصابة وتلف العضلات، من خلال رئيس قسم وأخصائيين العلاج الطبيعي بالمستشفي، كما تم تدريب التمريض أيضا لمتابعة المرضى وعمل التمارين اللازمة لهم بين الحين والآخر، وتم شرح الأوضاع الصحيحة للنوم، والاسترخاء(positionning)، التي تحسن من أعراض التنفس وصحة الرئتين.

ومن جانبه أثنى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أداء الأطباء والتمريض بكتائب الجيش الأبيض بالمحافظة، لما يبذلونه من مجهودات عظيمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، مشيداً بدورهم الذي ينم عن وطنيتهم المخلصة وعملهم البطولي، كما قدم الشكر لمديري مستشفيات مشتول السوق، وديرب نجم، والفرق الطبية بأقسام العزل على الجهود المبذولة لصالح المرضي.

يوم رياضي ترفيهي لمصابي فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالشرقية

يوم رياضي ترفيهي لمصابي فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالشرقية

يوم رياضي ترفيهي لمصابي فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالشرقية