شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية «فتاق» لمصاب بكورونا في «بنها التعليمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبى بمستشفى بنها التعليمى والمخصصة لاستقبال حالات «كورونا»، الثلاثاء، في إجراء عملية «فتاق أريبي مختنق» لمريض مصاب بالفيروس.

وقالت الدكتورة أمنية محمود، مدير المستشفى، إن الجراحة أجريت لمريض يدعى «ا ر ح»، مصاب ومحجوز بالمستشفى، مشيرة إلى أن المريض بصحة جيدة.

وأوضحت مدير المستشفى أن الوضع العام في المستشفى تحسن بعض الشئ عقب تعدى بعض المواطنين على أطقم التمريض حيث التزم المترددين على المستشفى بنسبة 50% بعدم دخول المستشفى في ظل تواجد أمنى من إدارة الأمن بالمستشفى، مشيرة إلى أن المستشفى به 61 حالة اشتباه بكورونا، منهم 10 حالات محجوزة بالعناية المركزة.