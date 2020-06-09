شكرا لقرائتكم خبر عن «أهالي سمالوط» يشكون من «السوق الأسبوعي».. والمحافظ يأمر بمنع إقامته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا أهالي مركز سمالوط من إقامة السوق الأسبوعي، حيث أرسل العديد من الأهالي شكاوى عبر المنظومة الإلكترونية لمجلس الوزراء، ما دفع المسؤولين بالمحافظة للتدخل لفض السوق، ومنع إقامته ضمن خطة مواجهة فيروز كورونا المستجد.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تلقى العديد من الشكاوى من أهالي مركز سمالوط بموعد انعقاد السوق الأسبوعي بسمالوط البلد، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهاته للوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع إقامة مثل هذه الأسواق، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، واتخاذ التدابير الاحترازية ومنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، وبالاشتراك مع قوة أمنية من مركز الشرطة، لمنع إقامة السوق، والاستجابة لمطالب المواطنين.