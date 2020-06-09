شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تعلن وفاة شخصين و إصابة 52 آخرين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة في المنيا، إصابة 52 شخصا بوباء كورونا المستجد، وتحويلهم إلى مستشفيات الحجر والعزل لتلقي العلاج . فيما أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي وفاة شخصين أحدهم من مركز المنيا، والثاني من مركز العدوة، وتم دفنهم بمقابر أسرهم عقب إنهاء الإجراءات. وتواصل الفرق الطبية بمستشفى الحجر الصحي بملوي علاج 127 شخصا، داخل أقسام العزل والرعاية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 35,444

تعافي 9,375

وفيات 1,271

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