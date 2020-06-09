نائب محافظ الفيوم يبحث الحلول العاجلة لمشكلة ضعف مياه الشرب بـ«كحك بحري» 

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الفيوم يبحث الحلول العاجلة لمشكلة ضعف مياه الشرب بـ«كحك بحري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق، وذلك لمناقشة مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية كحك بحري التابعة لمركز يوسف الصديق، وإيجاد الحلول العاجلة المناسبة لها، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.
وقال الدكتور محمد عماد، إن الهدف من الاجتماع إيجاد حل عاجل لمشكلة ضَعف مياه الشرب بقرية كحك بحرى، استناداً على الاقتراح المقدم من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، موضحاً أنه تم عقد الاجتماع لمناقشة الحلول العاجلة ووضع تصور للبدء في التنفيذ الفوري وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشار إلى الاتفاق على قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحديد استشاري لدراسة وتقييم الحل العاجل لمشكلة ضَعف المياه بالقرية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ الحل المقترح، كما تقوم الشركة بدعم وتوفير سيارات مياه الشرب لهذه القرية في أماكن ومواعيد محددة لتخفيف العبء عن أهالي القرية.
وفيما يخص رد الشيء لأصله، فقد تم تكليف مدير مديرية الطرق، بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لدراسة مدى إمكانية إعادة تقييم تكلفة رد الشيء لأصله، والإسرع في الانتهاء من ذلك.
حضر الاجتماع، كل من الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمتابعة، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.
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