شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل مستشفى كفر شكر لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات النهائية التي تتم بمستشفى كفر شكر المركزي لتشغيلها تجريبيا، لاستقبال حالات مرضى كورونا، وذلك بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، وهشام رفعت رئيس مجلس مدينة كفر شكر، وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد حسنين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، حيث تم توريد أجهزة تعقيم ومعدات لغرف العمليات والمعامل وجاري استكمال باقي التجهيزات.

وجه المحافظ خلال الجولة بسرعة نقل الفرش المتواجد في غرفة الاستقبال القديمة بالمستشفى إلى الوحدة الصحية باسنيت، تمهيدا لتشغليها حتى يمكن إصلاح وصيانة الصرف الصحي الخاص بغرفة الاستقبال القديمة بالمستشفى، مؤكدا على سرعة دفع الأعمال لتسليم المستشفى في أقرب وقت ممكن، لتكون جاهزه لاستقبال مرضى فيروس كورونا، حيث يتم حاليا الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء وجاري أعمال الفرش الطبي، وتجهيز عدد 230 سرير وعدد 14 سرير عناية مركزة، كما سيتم البدء في تركيب جهاز الأشعة المقطعية غدا، وتجهيز معمل كيمياء التحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

من جانبه أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، أنه تم تجهيز الطاقم الطبي بالتنسيق مع الوزارة لتدريب الأطباء على بروتوكول علاج فيروس كورونا خلال هذه الفترة التي يتم تجهيز المستشفى بها، ليكون الطاقم الطبي على استعداد للعمل فور الانتهاء من المستشفى خلال 10 أيام، حيث تم التنسيق مع الوزارة لعمل دورات تدريبية للطاقم الطبي بالكامل بمستشفى كفر شكر المركزي.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد، كما تم تكليف وكيل وزارة الصحه بالبدء في تجهيز وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا بمخازن المستشفى، والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة سواء للطاقم الطبي أو المرضى.

عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل التجريبي لمستشفى كفر شكر لاستقبال حالات مرضى كورونا

عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل التجريبي لمستشفى كفر شكر لاستقبال حالات مرضى كورونا

عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل التجريبي لمستشفى كفر شكر لاستقبال حالات مرضى كورونا