شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برج العرب يستقبل 9 رحلات من المصريين العالقين بالسعودية والكويت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصدر أمني في مطار برج العرب الدولى في الإسكندرية إن المطار استقبل، الثلاثاء، 9 رحلات جوية لعودة المصريين العالقين في دولتي المملكة العربية السعودية والكويت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وذلك خلى خطوط طيران شركتى إيركايرو ومصر للطيران.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن المطار مفتوح فقط لعودة العالقين المصريين من الخارج وسفر أجانب فقط (رحلات غير منتظمة) مشيرًا إلى أن استقبال الرعايا المصريين مستمر منذ 3 أيام.
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