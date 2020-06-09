شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تناقش الإجراءات التنفيذية لامتحانات الثانوية العامة مع أعضاء لجان الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، غدا الأربعاء اجتماعا مع رؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية لمناقشة الإجراءات التنفيذية لامتحانات الثانوية العامة ومهامهم وكيفية تنظيم سير الامتحانات، حيث أكد الدكتور حجازى، أنه سيتم منح بعض التعليمات الهامة لرؤساء لجان الإدارة لتدريبهم على أن يتم نقلها إلى رؤساء لجان السير قبل انطلاق الامتحانات.

وأوضح حجازى، أنه سيتم التركيز على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية داخل لجان الإدارة، مع مناقشة موعد تسليم خطابات الندب للملاحظين والمراقبين ومقدرى الدرجات، وتحديد من له حق الاعتذار عن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وطالبت لجان الإدارة الأعضاء الجدد المشاركين في امتحان الثانوية العامة والذي تم اختيارهم للعمل باللجان هذا العام 2020، التواجد بمقر اللجنة يوم الاربعاء 10 يونيو الجارى، موزعين على مجموعتين الواحدة ظهرا و2 ظهرا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاطبت المديريات التعليمية بالبدء في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة وحمايتها من انتشار فيروس كورونا، موضحة أنه سيتم تركيب بوابات تعقيم للجان سير امتحانات الثانوية العامة على مستوى المديريات، موضحة أنه يتم توفير مدرسة مناسبة بكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية لتكون مقرا لتخزين بوابات التعقيم الخاصة بلجان الإدارة لحين الانتهاء من تركيب بوابات جميع اللجان وفق الخطة الموضوعة.

وشددت الوزارة، على أن يشترط أن تكون مساحة المدرسة كافية للتخزين وأن تتوسط جميع لجان الإدارة لسهولة النقل من وإلى جميع اللجان المقرر تركيب تلك البوابات بها.

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وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالب/طالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.

وتابع: "سيتم إجراء عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان)، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس، وفي حال التأكد من عدم الملائمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت في محضر باللجنة.