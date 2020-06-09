13 هدفا وراء إنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان.. تعرف عليهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان جامعة حلوان، إنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمى تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس الجامعة، يرصد " الخليج 365 " أبرز الأهداف المحورية وراء إنشائه. 1 - يهدف إلى النهوض بالبحث العلمي بجامعة حلوان ولتحقيق التنمية والتقدم والنماء 2 - إنشاء المجمع يأتي استمرارًا لإسهامات جامعة حلوان تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيًا على الصعيد المحلي والعالمي. 3 - ربط وإدارة تجميعية للبحث العلمي ودعم الابتكار بالجامعة لتحسين بيئة البحث العلمي والرقي بمخرجاتها وربطها بمشكلات المجتمع والصناعة. 4 - دعم نظام متكامل متطور رائد لقيادة وتدعيم البحث العلمي في الجامعة. 5 - تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية والمشاريع والمعامل بالجامعة بأجهزتها وكوادرها البشرية المدربة 6 - دعم تنفيذ خطط الجامعة و تبنى فكر المجموعات البحثية البينية محلياً وإقليمياً ودوليا. 7 - يهدف المجمع إلى تسهيل تواصل المراكز البحثية والجهات المعنية لدعم الخطط البحثية متعددة التخصصات. 8 - اقتراح احتياجات الجامعة من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى مجال البحث العلمي. 9 -توفير معلومات داعمة لمتخذي القرار بالإدارة العليا لدعم استراتيجية محكمة لتمويل التجهيزات العلمية وتعليمات التشغيل والصيانة أو الإحلال وفتح آفاق وتخصصات جديدة. 10 - وضع آليات للحصر شامل الإمكانيات البحثية البشرية والعملية واللوجستية الموجودة فعليا بالجامعة والمراكز البحثية و الكليات لتعزيز القدرة التنافسية للبحث العلمي والابتكار بالجامعة. 11 - يعمل مجمع الإبداع والبحث العلمي علي تنظيم ونشر وتيسير تقديم الخدمات ذات العلاقة البحثية من الجامعة والدولة لتحسين الاستفادة. 12 - تعزيز مشاريع التنمية المستدامة الداخلية والخارجية وتقديم رؤى مستقبلية مدعمة بقياسات. 13 - تنفيذ خطط الجامعة البحثية في إطار الاستراتيجية العامة للبحث العلمي 2030.

Advertisements مع إعلان جامعة حلوان انشاء مجمع الابداع والبحث العلمى تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس الجامعة ، يرصد " الخليج 365 " إبرز الأهداف المحورية وراء إنشاءه فى النقاط التالية : 1 - يهدف إلى النهوض بالبحث العلمي بجامعة حلوان ولتحقيق التنمية والتقدم والنماء 2 - إنشاء المجمع يأتي استمرارًا لإسهامات جامعة حلوان تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيًا على الصعيد المحلي والعالمي. 3 - ربط وإدارة تجميعية للبحث العلمي ودعم الابتكار بالجامعة لتحسين بيئة البحث العلمي والرقي بمخرجاتها وربطها بمشكلات المجتمع والصناعة. 4 - دعم نظام متكامل متطور رائد لقيادة وتدعيم البحث العلمي في الجامعة. 5 - تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية والمشاريع والمعامل بالجامعة بأجهزتها وكوادرها البشرية المدربة 6 - دعم تنفيذ خطط الجامعة و تبنى فكر المجموعات البحثية البينية محلياً وإقليمياً ودوليا. 7 - يهدف المجمع إلى تسهيل تواصل المراكز البحثية والجهات المعنية لدعم الخطط البحثية متعددة التخصصات. 8 - اقتراح احتياجات الجامعة من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى مجال البحث العلمي. 9 -توفير معلومات داعمة لمتخذي القرار بالإدارة العليا لدعم استراتيجية محكمة لتمويل التجهيزات العلمية وتعليمات التشغيل والصيانة أو الإحلال وفتح آفاق وتخصصات جديدة. 10 - وضع آليات للحصر شامل الإمكانيات البحثية البشرية والعملية واللوجستية الموجودة فعليا بالجامعة والمراكز البحثية و الكليات لتعزيز القدرة التنافسية للبحث العلمي والابتكار بالجامعة. 11 - يعمل مجمع الإبداع والبحث العلمي علي تنظيم ونشر وتيسير تقديم الخدمات ذات العلاقة البحثية من الجامعة والدولة لتحسين الاستفادة. 11 - تعزيز مشاريع التنمية المستدامة الداخلية والخارجية وتقديم رؤى مستقبلية مدعمة بقياسات. 12 - تنفيذ خطط الجامعة البحثية في إطار الاستراتيجية العامة للبحث العلمي 2030.



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