شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطانى يرحب بالجهود المصرية لدعم حل شامل فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب- خلال اتصال هاتفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، بالجهود المصرية لدعم حل شامل فى ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية الأخرى، بما في ذلك قضية "سد النهضة" . Advertisements كما الوزيران أيضا سبل استمرار البلدين في العمل معا لمواجهة جائحة فيروس "كورونا " العالمي. كما أعرب الوزير البريطاني عن شكره لوزير الخارجية سامح شكري على مساهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة اللقاحات" العالمية التي استضافتها المملكة المتحدة في 4 يونيو، والتي أكد فيها على أهمية التضامن الدولي لمكافحة انتشار المرض.

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