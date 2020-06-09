شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان وليبيا.. المؤامرة التركية فى عيون الصحافة الغربية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطماع عابرة للحدود، وأجندة لا تحمل إلا الخراب الدائب على اتباعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد دول وبلدان الشرق الأوسط، ما كبد ـ ولا يزال ـ اقتصاد أنقرة خسائر لا تعرف سطراً للنهاية.
ومن بين مناطق التدخلات التركية ومحاولات نهب الثروات تأتى ليبيا التى حاول أردوغان أن يسيطر عليها عبر شبكة من المرتزقة والعملاء لنهب ثروات الشعب الليبي ومقدراتها، وهي المؤامرة التى فضحتها العديد من صحف الغرب فى محاولة لخلق رأي عام عالمى لوقف تلك التجاوزات.
فى هذا الفيديو، نستعرض معا رؤية الصحافة الغربية للأطماع التركية..
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