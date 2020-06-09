شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة بعد إعلان زيادة الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد"الخليج 365" لقرائه قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الجديدة قبل و بعد الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطن و ذلك وفقا للأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها بدأ من شهر يوليو القادم فى إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم و التى من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2021 ، و فيما يلى قيمة فاتورة الكهرباء الفعلية بدون دعم الخاصة بشهر يوليو حسب الاستهلاك :
- 50 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 60 جنيه يتحمل المواطن 20 جنيه فقط تتحمل الدولة 40.7 جنيه).
- 100 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 121 جنيه يتحمل المواطن 45 جنيه فقط)
- 200 كيلو وات شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 242 جنيه يتحمل المواطن 136 جنيه فقط)
- 250 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 303 جنيه يتحمل المواطن 189 جنيه فقط).
- 350 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 424 جنيه يتحمل المواطن 285 جنيه فقط)
- 450 كيلو وات ساعة (قيمة الفاتورة الفعلية 546 جنيه يتحمل المواطن 407 جنيه فقط).
- 550 كيلو وات ( قيمة الفاتورة الفعلية 667 جنيه يتحمل المواطن 525 جنيه فقط).
- 650 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 788 جنيه يتحمل المواطن 643 جنيه فقط).
- 700 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 849 جنيه)
- 800 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 970جنيه)
- 900 كيلو ( قيمة الفاتورة الفعلية 1092 جنيه)
- 1000 كيلو ( قيمة الفاتورة الفعلية 1213 جنيه)
- 1001 كيلو وات سيكون داعم و تبلغ تكلفة الفاتورة الفعلية 1214 جنيه يتحمل المواطن 1491 جنيه.
أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا )
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا )
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)
7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 118 قرشًا).
8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)
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