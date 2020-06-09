شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يشيد بمبادرة ”الخليج 365” لتلقى شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمبادرة الخليج 365 "سيبها علينا" لتلقى شكاوى المواطنين بكافة القطاعات، موكداً أنه يتابع جميع الشكاوى الخاصة بالكهرباء ويتابع حلها بنفسه.



وأضاف شاكر خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن هناك 5 آلاف مواطن تم تجربة خدمة شحن عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول، لافتاً إلى أنه سيكون متوفر كروت nfc بشركات التوزيع اعتبارا من 1 يوليو بجميع شركات التوزيع.

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وأشار الوزير إلى أن جميع القراءات مسجلة بالصورة ونحتفظ بها، مشيراً إلى أنه يتابع جميع شكاوى المواطنين بنفسه.

وقال شاكر إنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستكون انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.

وأشار وزير الكهرباء، أنه حريص على أن يكون دائما سابق لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة و أكثر كفاءة.