شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تقديم طلبات العدادات الكودية إلكترونيا من الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء رسمياً اعتبارا من الشهر المقبل وسيتم فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية و المخالفة بداً من 1 يوليو.

وأضاف شاكر خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن هناك 5 آلاف مواطن تم تجربة خدمة شحن عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول، لافتاً إلى أنه سيكون متوفر كروت nfc بشركات التوزيع بدا من 1 يوليو بجميع شركات التوزيع.

وأشار الوزير إلى أن جميع القراءات مسجلة بالصورة ونحتفظ بها، مشيراً إلى أنه يتابع جميع شكاوى المواطنين بنفسه.

Advertisements

وقال شاكر إنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستكون انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.

وأشار وزير الكهرباء، أنه حريص على أن يكون دائما سابق لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة و أكثر كفاءة.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، وذلك بحضور جميع وسائل الإعلام المختلفة.