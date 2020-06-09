شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون والتدخين.. قصة حب تتحدى كورونا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية جائحة كورونا وكافة المنظمات الصحية فى العالم تصدر مناشدات من أجل إيقاف عادة التدخين والتحذير من المضاعفات حال الإصابة بالفيروس، لكن ماذا عن الوضع فى مصر؟، هل تأثر بتلك التحذيرات أم أن البعض يصر على هذه العادة؟.

كانت الشركة الشرقية للدخان أعلنت أنها ضخت نحو 20.8 مليار سيجارة محلية وأجنبية فى الأسواق خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى فى الفترة من يناير 2020 حتى نهاية مارس 2020.

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