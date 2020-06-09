شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر صحفى لإعلان أسعار الكهرباء الجديدة 2020 وسط إجراءات وقائية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للإعلان عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021، بمقر ديوان عام الوزارة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة من قبل منظمى الموتمر الصحفى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، وذلك بحضور جميع وسائل الإعلام المختلفة.

وحرصت الوزارة على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة مندوبى وسائل الإعلام و قيادات الوزارة خلال الموتمر الصحفى، و التزم جميع مندوبى وسائل الإعلام المرئية و المقرؤة بارتداء الكمامة عند دخولهم ديوان عام الوزارة ثم المرور من ممرات التعقيم الموجودة بالوزراة، كما تم قياس درجة الحرارة للجميع بواسطة فريق طبى وبعدها يتم تعقيم اليدين ثم تسليمهم الكمامات والقفزات.

وتم ترتيب القاعة الخاصة بالموتمر الصحفى على أن تكون المقاعد متباعدة عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن متر ، وتخصيص مقعد للدكتور محمد شاكر أعلى المنصة الموجوة فى إطار الالتزام بالمسافات الأمنة التى حددتها وزارة الصحة و السكان.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالى 2020/2019، والتى يتم تطبيقها حتى يونيو الجارى كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرش )

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2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرش )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرش )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش

7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

الجدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.