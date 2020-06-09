شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار خدمة العملاء المضافة على فاتورة الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة متضمنه بقاء الاسعار الجديدة لرسوم خدمة العملاء التي يتم اضافتها لفاتورةالكهرباء كما هي وجاءت الأسعار كالتالي بالنسبة للاستهلاك المنزلي استهلاك 0-50 كيلو وات يتم اضافة جنية على كل فاتورة ومن 51-100 كيلو وات 2 جنية ومن 0-200 كيلو وات 6 جنيهات، ومن 201 -350 كيلو وات 11 جنية، ومن 351-650 كيلو وات ب15 جنيها ومن 651-1000 كيلو وات 20 جنيها، واكثر من 1000 كيلو وات يتم دفع 40 جنيها، والمقروء بصفر استهلاك يتم دفع 9 جنيهات قيمة خدمة العملاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 35,444

تعافي 9,375

وفيات 1,271

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار خدمة العملاء المضافة على فاتورة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.