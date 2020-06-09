شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر»: مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء حتى عام 2024-2025 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، إنه تم اتخاذ قرار بمد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء حتى عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بدلا من انتهائها عام ٢٠٢٢.
وأشار شاكر خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، أن ذلك القرار بسبب الظروف المالية الحالية التي نتجت من جائحة الكورونا.
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