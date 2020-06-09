شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مصنع لإنتاج الكمامات والبدل الوقائية غير المطابقة للمواصفات بالمنيب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواجهة كافة أوجه الغش التجاري أو التلاعب بصحه المواطنين، مشددا على غلق وتشميع أي منشأه مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال محافظ الجيزة، أنه تم ضبط مصنع لعمل الكمامات والبدل الوقائية غير مطابقة للمواصفات وبدون ترخيص بالمنيب بمنطقة أبوزارع شارع السويس، وقد تم غلق وتشميع المصنع مع التحفظ على الأقمشه والكمامات المتواجدة واصطحاب أحد المسؤولين المتواجدين بالمصنع إلى قسم الجيزة .

ومن جانبه قاد تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزه الحملة، حيث تم الغلق والتشميع للمصنع، وتم التحفظ على 48 ماكينة خياطة والمستخدمة في صنع المنتجات المخالفة، كما تم إخطار النيابه للتحقيق في الواقعة.

غلق وتشميع مصنع كمامات وبدل وقائية غير مطابقة للمواصفات بالمنيب فى الجيزة

غلق وتشميع مصنع كمامات وبدل وقائية غير مطابقة للمواصفات بالمنيب فى الجيزة

غلق وتشميع مصنع كمامات وبدل وقائية غير مطابقة للمواصفات بالمنيب فى الجيزة

غلق وتشميع مصنع كمامات وبدل وقائية غير مطابقة للمواصفات بالمنيب فى الجيزة

غلق وتشميع مصنع كمامات وبدل وقائية غير مطابقة للمواصفات بالمنيب فى الجيزة