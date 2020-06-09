شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يعلن موعد تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية ‎للعقارات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بدء تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة من الشهر المقبل.

وأضاف شاكر خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات حتى لا يتم حدوث تزاحم في شركات الكهرباء.