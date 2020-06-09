شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: نعترف بوجود أخطاء في الفواتير.. ونعمل على خطة إنهاءها‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك أخطاء في إصدار فواتير الكهرباء، لافتًا إلى أن هناك خطة للقضاء على تلك الأخطاء بشكل تام.

وأضاف «شاكر» خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تركيب ٩.٢ مليون عداد كهرباء مسبق الدفع، لافًتا إلى أنه يتم أيضًا مواصلة المشروع التجريبي لتركيب ٢٥٠ ألف عداد ذكي، كما يتم حاليًا عمل برنامج القراءات الموحد بيتم تطبيقه من خلال صورة العداد بوقت وتاريخ ومكان العداد مما يضمن سلامة القراءة وصدور الفاتورة.