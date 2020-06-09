شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر: نعمل على حل كافة مشاكل العدادت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير الكهرباء، محمد شاكر، أن الوزارة تعمل بشكل مخطط ومدروس جيداً لتحسين جودة قطاع الكهرباء في مصر.
وتابع في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: «نعمل على توفير الطاقة الكهربائية لتتماشى مع خطة الدولة للتنمية والتي يتم السير فيها، ففي الفترة الحالية يتم رفع كفاءة وتحديث شبكات توزيع الطاقة الكهربائية».
وعلى جانب آخر، شدد الوزير على عمل الوزارة على حل كافة المشكلات الخاصة بالعدادات والتي تقابل الجمهور، مشيراً إلى الإستجابة وإن كانت بطيئة في بعض الأوقات لكافة الشكاوي المقدمة من قبل المواطنين.
وقال أن الوزارة تعمل على لرقمنة كافة الخدمات الخاصة بالكهرباء، تحت اسم «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء».
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