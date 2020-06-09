شكرا لقرائتكم خبر عن «ضخ استثمارات بقيمة 32.4 مليار جنيه».. «شاكر» يستعرض إنجازات وزارة الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنجازات وزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى إنه تم ضخ استثمارات بقيمة 32.4 مليار جنيه لدعم الشبكة الكهربائية من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأضاف «شاكر» خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، أن رفع كفاءة وحدات إنتاج الطاقة من خلال عمل الصيانات المبرمجة والعمرات بهدف خفض معدلات إستهلاك الوقود وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير شبكتي النقل والتوزيع لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، واستكمال تنفيذ خطة تدعيم شبكة التوزيع لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة والحرص على تنوع مصادر الطاقة، مؤكدًا على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية.

وأكد وزير الكهرباء على الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقيًا.

ولفت «شاكر» إلى أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2020/2021، تتمثل في إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي 145 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية إلى 59824 ميجاوات بنسبة تطور 0.24% عن العام المالي المتوقع 2019/2020 وزيادة الطاقة المولدة إلى 198.147 مليار ك.و.س، بنسبة تطور 2.03% عن العام المالي المتوقع 2019/2020.

ولفت «شاكر» إلى أنه انخفض معدل استهلاك الوقود إلى 185جرام / (ك.و.س) بنسبة تحسن 0.8% عن المعدل المتوقع للعام المالي 2019/2020 نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التي تعمل كدورة مركبة، ومشاركة مشروعات المحطات التابعة للشركة القابضة بحوالي 26.8% من إجمالي الطاقة المولودة مع زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كافة الجهود إلى 165.4 مليار كيلو وات ساعة بنسبة تطور 4.4% عن العام المالي المتوقع 2019/2020.

وأكد «شاكر» أنه تمت زيادة عدد المشتركين إلى 38.7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.4% عن العام المالي المتوقع 2019/2020، مُشددًا على الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، واستكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.

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وأشار وزير الكهرباء إلى استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال العديد من الإجراءات، من أهمها إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفعة واستكمال مشروع تركيب العدادات الذكية مع الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدمًا وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.