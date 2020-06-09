شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. طريقة استخدام منصة الثانوية العامة للمراجعات النهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة التربية والتعليم، منصة إلكترونية تشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد التعليمية.

وقالت الوزارة أن المنصة تعمل حالياً وستسمر طوال فترة الامتحانات، وتشمل العديد من المواد الدراسية التي يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، وذلك لدعم العملية التعليمية واستفادة الطلاب، بجانب منح فرصة للمعلمين لتقديم شرح أفضل باستمرار، واكدت الوزارة أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

ولكن كيف يمكن التسجيل عليها؟:

أولاً يجب الدخول على اللينك التالي:

https://www.thanaweya.net/ar/home

ثانياً: قد يتطلب من تسجيل دخول مستخدم جديد عن طريق إدخال اسمك وبريدك الالكتروني واختيار كلمة مرور وإعادة إدخالها مرة أخرى أو يمكنك التسجيل عن طريق حسابك على «فيسبوك».

ثالثاً: يستطيع الطالب أن يختار اللغة المستخدمة بالموقع سواء بالعربية أو الإنجليزية.

رابعاً: عقب التسجيل سيتم فتح المنصة وهنا سيكون الطالب على اختيار المادة التي يرغب في مراجعتها .

خامساً: ستشمل صفحة المراجعة تعريف بالمادة وبالمدرس الذي قدم محتواها، واملدة الزمنية التي تستغرقها المادة، وبعد ذلك على الطالب اختيار أي فصل من فصول المادة يرغب في مراجعتها.

Advertisements

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن كافة الإجراءات التي ستتبع لتأمين الإمتحانات، في ظل انتشار كورونا، وجاءت أبرز القرارات للامتحانات تأجيل الاختبارات حتى 21 يونيو بدلًا من 7 يونيو وأن السبب وراء التأجيل هو إجراءات التعقيم والتطهير.

وتتمثل الإجراءات في: العمل على توفير الكمامات والمطهرات لجميع الطلاب، تم زيادة عدد اللجان الفرعية للطلاب، عدد الطلاب في اللجنة لا يزيد عن 14 طالبًا، توقيع الكشف الحراري، حيث تم تعقيم كافة اللجان، بدء الامتحانات في تمام الساعة العاشرة، من يتأخر عن التاسعة لن يدخل الامتحان، وأخيراً أي ظرف قهري يمنع الطالب من دخول الامتحانات سيؤدي الطالب في توقيت الدور الثاني على أنه دور أول.

وفي وقت سابق، قالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أنه ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 653 ألف و289 طالب وطالبة في 56 ألف و591 لجنة فرعية يرتدون 34 مليون كمامة ويبلغ عدد أجهزة قياس الحرارة المستخدمة 16575 جهاز، ونحو 6 مليون و500 ألف جوانتي.