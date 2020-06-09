شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر: نهاية 2020 سيكون لدينا 49 محطة محولات كهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض وزير الكهرباء، محمد شاكر، مجهود الوزارة خلال الفترة الماضية من حيث ارتفاع جودة القدرات الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء.

وقال الوزير، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إنه تم إضافة قدرات كهربائية من 2014 لنهاية 2019 بأكثر من 28 ألف ميجاوت، ونعمل دائماً على ارتفاع وتحسين جودة الخدمات .

وتابع شاكر أن العمل على خطوط نقل الكهرباء مستمر حيث تم الانتهاء من 2126 من الخطوط الخاصة بنقل الكهرباء، وجاري العمل على عدد الآخر من الخطوط التي سيتم الإنتهاء منها نهاية 2020.

وعن محولات الكهرباء، قال الوزير إنه بنهاية 2020 سيكون هناك 49 محطة محولات كهربائية.