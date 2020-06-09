شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر وزير الكهرباء لإعلان خطة هيكلة الأسعار الجديدة (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدء منذ قليل، مؤتمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإعلان خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021، وذلك في مقر ديوان عام الوزارة.



وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم أيضا الإعلان عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، لافتا إلى أن الموتمر الصحفى سيضم جميع وسائل الإعلام المختلفة.