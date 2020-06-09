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شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تستعد لمؤتمر «الأسعار الجديدة» بغلق التكييف المركزي ومكاتب متباعده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
«بغلق التكييف المركزي وتقليل أعداد المتواجدين لأقل عدد ممكن».. استعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في ظل التدابير التي تتخذها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقامت الوزارة بتخصيص أكبر قاعات الوزارة لعقد المؤتمر الصحفي ووضع مكاتب لكل صحفي بحيث يبعد عن المكتب الاخر مسافة 2 متر، كما قامت بتوفير كمامات وقفاذات وكحول للجميع، كما شددت في اجراءات تعقيم القاعة قبل بدء المؤتمر الصحفي.
واشترطت الوزارة لحضور المؤتمر حضور صحفي واحد فقط من كل وسيلة إعلامية معتمدة لديها بالإضافة اللي تقليل إعداد الفرق التليفزيونية التي تم السماح لها بالدخول وحضور المؤتمر.
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