في يوم واحد: تنفيذ 46 ألف حكم قضائي وضبط 57 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية الموسعة بمديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت جهود الحملات الأمنية في ضبط 57 قطعة سلاح ناري، 120 قضية مخدرات وتنفيذ 46 ألف حكم قضائي متنوع. جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة على حداها وباشرت النيابة التحقيق.

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