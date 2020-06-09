أخبار مصر

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم وشبورة بالقاهرة والعظمى 34 درجة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم وشبورة بالقاهرة والعظمى 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف على والرياح نشطة.

 

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

 

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

Advertisements

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة،  بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

 

وشهد أمس الإثنين،  استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث ساد طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهد السواحل الشمالية طقس لطيف على والرياح نشطة.

 

كما شهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم وشبورة بالقاهرة والعظمى 34 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا