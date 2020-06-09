شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى : حريصون على الانتهاء من خطة تأهيل وتبطين الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعى تأهيل الترع والرى الحديث ومسؤول الاتصال السياسى، يرافقه المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى و المهندس جمال الباز رئيس الادارة المركزيه للموارد المائية والري بمحافظة بنى سويف و مدير عام الرى ببنى سويف، مشروع تأهيل الترع بالمحافظة، وذلك فى اطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع بمركز ببا بمحافظة بنى سويف .

وقام السعدى بالمرور على أعمال التأهيل الجارية بكلا من (ترعه عمار وترعه احمد باشا وفروع عمار وفروع احمد باشا والشراهنه البحريه) حيث تم متابعة تنفيذ الاعمال والشركات العاملة وتبين ان الاعمال تسير بصورة مرضية

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الجدير بالذكر أنه جارى الانتهاء من أعمال التأهيل فى أسرع وقت لما لها من مردود إقتصادى و إجتماعى ويهدف لتحقيق نقلة حضارية فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع بها والتى ستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .