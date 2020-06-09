شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 3479 عالقا مصريا يغادرون إلى لقاهرة وأسيوط وسوهاج عبر 17 رحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتى، اليوم الثلاثاء، مغادرة 3479 من العالقين المصريين فى الكويت، إلى محافظات القاهرة، أسيوط، وسوهاج؛ وذلك عبر 17 رحلة جوية.

وأوضح (الطيران المدني) - فى بيان صحفي، - أن الرحلات تضمنت 11 رحلة إلى القاهرة، و4 رحلات إلى أسيوط، ورحلتين إلى سوهاج.

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وأضاف أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هى شركة طيران المصرية، فلاى ايجيبت، إير كايرو، شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع 10 رحلات لشركة طيران المصرية، 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، رحلتين لشركة فلاى ايجيبت ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة إير كايرو.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتي، قد أعلنت أمس الاثنين، مغادرة 2830 من العالقين المصريين فى الكويت إلى أربع محافظات مصرية لأول مرة منذ إغلاق حركة الطيران فى الكويت فى مارس الماضي؛ وذلك عبر 15 رحلة جوية.