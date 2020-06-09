شكرا لقرائتكم خبر عن «بدل السمك شوال بانجو».. نهاية غريبة لرحلة صيد في البحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كعادته السنوية في مثل هذه الأيام استقل هشام إبراهيم، مدير الصالة المغطاة بالغردقة، أحد اللنشات البحرية من مارينا نادي الرياضات البحرية بصحبة عدد من أصدقائه للقيام برحلة صيد في موسم «فرشة الشعور» لممارسة هواية الصيد ولكن الرحلة هذا العام كانت مختلفة ليس في حجم وكمية الأسماك التي تم صيدها أو حالة الجو.

خلال التواجد بالقرب من جزيرة قطعة أبورمادة، أمام سواحل الغردقة، جنوب جزيرة الجفتون الشهيرة بتواجد أسراب كبيرة من أسماك الشعور حولها فوجئ ابراهيم بجوال كبير الحجم على سطح المياه وفور سحب الجوال بصعوبة للنش لمعرفة ما بداخله تبين أن الجوال يحتوي على عدد من اللفافات المعبأ بها نبات البانجو المخدر في هيئة لفافات منفصلة ملفوفة بالبلاستر لمنع دخول المياه لها.

المتواجدون على اللنش شكوا في بداية الأمر بوجود جثة داخل الجوال بسبب الوزن الكبير والذي يقترب من ٢٠٠ كيلو جرام.

«إبراهيم» أوضح أنه فور انتهاء الرحلة والعودة للشاطئ، تم إبلاغ الجهات الأمنية، وتحرير محضر بذلك وتم التحفظ على المضبوطات وتسليمها لأجهزة الامن وجاري التحقيق في الواقعة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن إحدي مراكب الصيد ألقت بجوال البانجو في المياه خوفا من القبض عليهم وذلك للتواجد الأمني المكثف بالمنطقة.

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المواطن بجوار «جوال البانجو»

المواطن بجوار «جوال البانجو»

المواطن بجوار «جوال البانجو»