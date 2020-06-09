شكرا لقرائتكم خبر عن الكود يستمر معك.. كيف تنتقل بين شركات المحمول بنفس رقمك في 24 ساعة؟ (خدمة مجانية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بياناً بالتفاصيل الكاملة، لخدمة الانتقال من شركة محمول إلى شركة أخرى، بنفس الرقم متضمناً كود الشركة التي يرغب المستخدم في تركها.

وتضمنت القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشركات، خلال 24 ساعة فقط، 4 خطوات، هي:

أولا: ذهاب صاحب الخط إلى أقرب فرع لخدمة العملاء للشركة المراد الانتقال إليها يقدم طلب إليها ويثبت ملكيته للخط.

ثانيا: تقوم الشركة المراد الانتقال إليها بتسليم شريحة جديدة للعميل.

ثالثا: تصل للعميل رسالة نصية بقبول طلبه.

رابعا: إدخال الشريحة الجديدة في هاتفه المحمول والتى ستكون مفعلة بالفعل عقب مرور يوم واحد فقط من تقديم طلب الانتقال.

وفيما يلي الرسم التوضيحى الذي أصدره جهاز تنظيم الاتصالات

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